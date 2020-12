Oroscopo Paolo Fox domani, 13 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Improvvisamente tutti sono gradevoli e solidali. Sii grato per il cambiamento di atmosfera. Dura 3 settimane.

Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre: Gemelli

Qualcuno che hai allenato sta iniziando a pensare in modo più indipendente. Vuoi incoraggiare la fiducia in te stesso, ma potresti scoprire di aver inavvertitamente creato un mostro.

Oroscopo Paolo Fox, 13 dicembre: Cancro

Vorresti essere felice per il successo di un amico ma non sta succedendo. Qualcosa non va e devi andare in fondo a cosa succede.

