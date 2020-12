Oroscopo Paolo Fox domani, 14 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Trova cose da elogiare su coloro che erano pronti a venderti allo scoperto. Non c’è niente come un po’ di vergogna per garantire che questo non accadrà mai più.

Oroscopo Paolo Fox 14 dicembre: Gemelli

Gli amici ben intenzionati cercano di convincerti della tua decisione mentre altri (parlando per esperienza) ti avvertiranno di cosa aspettarti. Ascolta i loro consigli.

Oroscopo Paolo Fox, 14 dicembre: Cancro

Confida che una persona cara rivelerà tutto quando si sentirà pronto. Mantieni una politica della porta aperta e passerà abbastanza presto.

Aggiornamento ore 7.00