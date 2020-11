Oroscopo Paolo Fox domani, 14 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Le prospettive sembrano buone, ma non saprai dove ti trovi finché non avrai notizie di un’ultima festa. Incrocia le dita e imparerai se è sì o no entro il primo.

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Acquario

I desideri hanno un modo divertente di avverarsi. Hai imparato molto tempo fa a non sottovalutare mai la prospettiva più improbabile perché è quella che risulta essere la possibilità più probabile.

Oroscopo Paolo Fox 14 novembre: Pesci

Fare ciò che è meglio per te potrebbe non essere il meglio per gli altri. Tuttavia è il momento di metterti al primo posto. Sei rimasto in background troppo a lungo.

