Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 maggio 2020: le previsioni del giorno

Paolo Fox, oroscopo 15 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Ariete

Lo scetticismo è salutare per le prossime 6 settimane mentre Marte è in Pesci. Le false speranze potrebbero portare a piste scivolose. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Toro Il tuo atto decisivo farà confunsione. Hai ragione a farlo, ma gli altri non saranno d’accordo. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Gemelli

Paolo Fox, oroscopo 15 maggio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Leone



Non ti piacerà quando una grande vendita va via, ma è per il meglio. Solo perché eri su di lui non significa che lo fosse il tuo cliente. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Vergine

Un partner ottiene una pausa che potrebbe cambiare tutto. Sii cautamente ottimista fino a quando tutto non sarà firmato, sigillato e consegnato. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Bilancia

Il motivo per cui si disegna un quadro negativo è perché gli altri non possono approfittare di te come una volta. Continua a flettere quei muscoli. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 15 maggio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Sagittario

Venere retrogrado fino al 25 giugno avrà un impatto su tutte le tue relazioni. Sta a te essere il più sano mentre i pazzi gestiscono il manicomio.

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Capricorno



Stai entrando in un momento potenzialmente polemico, ma fai parlare le persone e scoprirai che stanno davvero elaborando i loro pensieri ad alta voce. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: Acquario C’è sempre un aumento delle tensioni quando Venere amante della pace diventa retrograda. Cambia la tua melodia e anche un nemico fa lo stesso. Oroscopo Paolo Fox 15 maggio 2020: Pesci

Sei in difficoltà. Stare zitti sembra complicato mentre dici la verità. Optare per parlare. Una vittoria morale sembra migliore di un dispiacere da eludere.

