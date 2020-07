Oroscopo Paolo Fox domani, 16 luglio 2020: la giornata in anteprima

Non ti piace cambiare la vita, ma puoi vedere come sarà necessario. Pianifica in anticipo in modo da essere pronto quando arriva il momento.

Oroscopo Paolo Fox 16 luglio: Gemelli

Potresti aver investito di più nella tua linea di pensiero di quanto pensi. Dai una buona occhiata a questo punto cieco. Si sta mettendo in mezzo.

Oroscopo Paolo Fox, 16 luglio: Cancro

Il cielo fa emergere tendenze macho, anche nelle donne. L’affermazione è buona, ma l’aggressivo invita gli altri a respingere. Lo vuoi evitare.

Aggiornamento ore 6.00