Oroscopo Paolo Fox domani, 16 marzo 2022: le previsioni in anteprima

Paolo Fox, Oroscopo 16 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Ariete

Tu sei il preferito. Chiedi un favore e sarai prodigato. Comportati male e sarai immediatamente perdonato. Agisci secondo la tua fantasia e sarai inspiegabilmente compreso.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Toro

Qualcuno ha molto meno potere di quanto pensassi. La situazione è un po’ come quella di Dorothy e dei suoi amici che visitano il Mago di Oz. A volte le persone potenti posano e fingono perché è quello che i cittadini si aspettano.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Gemelli

Si può vedere l’essenza della vita? Oggi ti senti come se potessi vederlo, e anche ascoltarlo e ballarlo. Ci sono alcune persone e luoghi che ti vengono in mente come geyser di vitalità.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Cancro

Piangere non è una forma di debolezza; è un modo per elaborare le emozioni. Ogni lacrima è un balsamo curativo. Anche così, sarai in qualche modo strategico, elaborando le tue emozioni quando e dove è intelligente farlo.

Paolo Fox, Oroscopo 16 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Leone

Le tue apprensioni ti impediscono di correre un rischio che non vale la pena correre. Ma quando vedi l’opportunità che sembra giusta per te, avrai il coraggio di superare la paura e cogliere l’attimo.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Vergine

Valuta ciò con cui hai a che fare attraverso la lente del tempo. Alcuni problemi che sembrano enormi in un momento possono diventare rapidamente irrilevanti. Chiediti cosa pensi della situazione la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Bilancia

Parli gentilmente di tutti, mostri gratitudine e ricambi i favori. Soprattutto, dedichi del tempo a coloro che hanno bisogno di un amico. Queste abitudini di qualità sono la loro stessa ricompensa, ma altre ne verranno.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Scorpione

Ti senti offeso da qualcuno, eppure, a un certo livello, sembra anche che tu abbia accettato l’accordo. Ciò non significa che dovresti essere bloccato con esso. Le offerte possono essere rinegoziate o annullate.

Paolo Fox, Oroscopo 16 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Sagittario

Ti ritroverai a ricevere sottigliezze, vantaggi e simili inaspettati. Forse la taglia non viene dalla direzione in cui pensavi, ma devi ammettere che sembra il tuo turno. Prendilo!

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Capricorno

La conversazione può essere competizione. Distillalo nella sua essenza ed è fondamentalmente: “Sono il migliore”. “No, io sono il migliore.” Oppure: “Sei il migliore”. “No, sei il migliore.” È solo una gara di modestia.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Acquario

Prenditi una pausa dal pensare a un problema. Mentre la tua mente conscia è distratta, il tuo subconscio risolverà i nodi e troverà una soluzione. Usare i tuoi talenti ti fa sentire ricco.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo: Pesci

La tua priorità di solito è il lavoro sul piacere, gli altri su te stesso e il dovere sul tempo libero. È tempo di capovolgere il copione e apprezzare la vita da entrambe le parti.

