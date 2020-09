Oroscopo Paolo Fox domani, 16 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Hai a malapena sfruttato il tuo potenziale interiore, quindi smetti di dare per scontato di aver finito quando non lo sei. Non c’è da vergognarsi nel trattarsi come un work-in-progress.

Qualcosa che pensavi si trovasse più in basso lungo la strada è improvvisamente davanti e al centro. Credi in te stesso. Sei meglio preparato per questo di quanto pensi.

Oroscopo Paolo Fox 16 settembre: Gemelli

Non cercare di scusare o spiegare. Chiedi invece cosa puoi fare per placare la situazione. Questo ti aiuterà a ritrovare il rispetto e ad ottenere simpatia.

Oroscopo Paolo Fox, 16 settembre: Cancro

Proprio quando sei pronto per chiudere, scopri che le cose sono tornate di nuovo. Puoi fidarti? Guardala in questo modo: puoi permetterti di non farlo?

Aggiornamento ore 6.00