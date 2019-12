Oroscopo Paolo Fox domani, 17 Dicembre 2019: la giornata segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 17 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 16 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, basta leggere qui.

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Ariete

Il nervosismo non vi lascia, forse proprio perché sul lavoro sembra non andarvene una giusta. Cerca di essere paziente anche in amore, tenete botta se il vostro partner in questo momento risulta assente. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Toro

Con fatica state risalendo la china. Approfittate per organizzarvi un discorso, per recuperare un rapporto importante. Sul piano dell’amore invece è bene osservare la massima chiarezza. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Gemelli

Non andare oltre le tue competenze, limitati a fare ciò che ti viene bene. Sul lavoro c’è un picco molto interessante in questo finale di anno, ma non vanificare tutto cercando di strafare. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Cancro

La Luna va a migliorare le cose progressivamente in questa settimana, e in particolare a fine mese sarà l’amore a dare le maggiori soddisfazioni. Buone prospettive per chi vuole diventare mamma o papà. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Leone

Bene i rapporti e il lato economico, e sul lavoro grande intraprendenza per chi è in proprio. Se avete perso l’occupazione, a breve potreste avere una nuova proposta. Non si può dire lo stesso dell’amore: calma piatta. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Vergine

Con Luna dalla vostra avete il vento in poppa. Forse solo sul lato economico bisognerà fare qualche conto più approfondito, per non trovarsi all’improvviso senza liquidi. Serenità generale in tutte le sfere. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Bilancia

Perdi spesso le staffe, e stai facendo una scrematura nei tuoi rapporti per questo motivo. Le stelle adesso vi aiutano anche in amore, in particolare ad essere decisi di fronte a storie senza troppo senso: tagliate il non necessario. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Scorpione

Attenzione in amore, perché gli scambi di opinione potrebbero essere piuttosto accesi. Opportunità lavorative che arrivano, forse qualche buona notizia anche per la casa e per i rapporti familiari. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 17 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Sagittario

Sei teso in questi ultimi giorni, allora è bene cercare di evitare gli scontri: potresti non gestire al meglio le cose. Occhio anche in amore, questo umore un po’ confuso potrebbe complicare i rapporti. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Capricorno

Le stelle si mettono bene per quanto riguarda il lavoro, anche per chi è in proprio, anche se c’è da impegnarsi parecchio in questa fase. A breve anche i sentimenti vivranno una stagione molto positiva. Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: Acquario Un occhio attento al portafogli è doveroso: le tante spese accumulate nel passato stanno pesando anche adesso. Per cui se hai degli obiettivi “grossi”, forse è meglio procrastinarli un po’.

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre: Pesci

Vi sentite positivi grazie alle stelle, e potete aspettarvi anche buone risposte dal cielo per chi attende da tempo. La Luna però è contro e complica le cose, specialmente nei rapporti.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Non dimenticate di consultare anche le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

