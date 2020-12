Oroscopo Paolo Fox domani, 18 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Non mostrare la tua mano troppo presto o regalerai il gioco. Attendi il tuo tempo e riconoscerai il momento di balzare quando arriverà.

Se qualcuno vacilla, lascialo andare. A volte affrontare la prospettiva sconosciuta di una porta aperta è tutto ciò che serve per convincere una persona a riconsiderare.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: Gemelli

Non puoi sempre essere la lepre. A volte devi essere la tartaruga. Ma non preoccuparti di restare indietro perché alla fine uscirai in vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox, 18 dicembre: Cancro

Ci è voluto molto tempo per sfuggire all’orbita familiare, quindi è inquietante essere richiamato. Non preoccuparti. Sei cambiato, come loro.

Aggiornamento ore 7.00