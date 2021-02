Oroscopo Paolo Fox domani, 18 febbraio 2021: le previsioni in anteprima

Ti trovi nella strana posizione di dover ascoltare il tuo stesso consiglio. Ma poi di nuovo se funziona per gli altri, lo farà per te.

Stai iniziando a vedere un’amicizia in modo diverso, così come lo è l’altra persona. Trova un modo sottile per confrontare le note per assicurarti di essere sulla stessa pagina.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio: Gemelli

Aspettatevi più follia al lavoro nelle prossime due settimane. Questi sviluppi ti stanno spingendo in avanti, quindi mantieni una mente aperta. Oroscopo Paolo Fox, 18 febbraio: Cancro