Oroscopo Paolo Fox domani, 18 marzo 2021: le previsioni in anteprima

Non lasciare che un semplice errore si trasformi in un grande fiasco. Devi ripulire il tuo sbaglio. Altri saranno più indulgenti ora che dopo.

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Gemelli

È ironico come il modo in cui sono andate le cose ti riporta al punto in cui hai iniziato. Eppure non è un nuovo inizio totale. Di conseguenza sei più vecchio e più saggio.

