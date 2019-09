Oroscopo Paolo Fox domani, 18 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

Martedì e mercoledì sono giornate in recupero per voi, quindi molti avranno modo di esprimersi e lasciarsi coinvolgere in nuove relazioni. A proposito di nuove storie, attenzione se nascono parallelamente ad altre, perché questo non è il periodo giusto per dire basta a qualcosa di ufficiale e iniziare qualcosa che non si conosce. Le piccole o grandi rivoluzioni che sono partite da maggio sono ancora in corso, ma qualcuno non ha avuto il coraggio di cambiare. Siete abitudinari, ma questa abitudine può costare cara.