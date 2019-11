Oroscopo Paolo Fox domani 19 Novembre 2019: le previsioni dell’astrologo segno per segno

Riitorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 19 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 18 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Ariete

Venere secondo Fox domani vi sarà favorevole. Nonostante alcune grande degli ultimi giorni, ora siete a una svolta e anche nel lavoro, malgrado Saturno opposto arriveranno notizie positive. Tenete duro. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Toro

Non va alla grande e questo martedì per voi non inizierà benissimo. Secondo Paolo Fox è una fase in cui occorre valutare bene una “questione che riguarda la casa, anche su una spesa in piu’”. Il suo consiglio è di non prendere decisioni affrettate almeno per le prossime 24 ore. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox la fase che parte da questo martedì è favorevole con Giove che inizia a non opporsi: specie per “le coppie che vogliono e possono avere un figlio”. E per chi sta cercando l’amore, è un momento alquanto propizio. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Cancro

Siete in un mattino in cui le difficoltà dei giorni passati sembrano trovare un punto di concordia. Secondo Paolo Fox questa fase di Novembre però vi mette, specie nella coppia di fronte a tutta una serie di maggiori responsabilità con cui fare i conti. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Leone

In base alle previsioni di Paolo Fox il quadro astrale pare portare il sole sulla vita sentimentale. Anche di fronte a momenti di tensione o crisi, per Fox occorre “parlare chiaro”. Attenzione a chi spunta dal passato e alle evoluzioni di lavoro in questo conturbante Novembre, che può portare anche a un nuovo progetto. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox, è una di quelle giornate in cui avete bisogno di uno stimolo. Nella coppia, nel lavoro o nello studio. In base al quadro, entro il 26, secondo Fox le relazioni di coppia appunto, potranno avere delle evoluzioni significative. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox rivela quanto emerso nei giorni passati: c’è carenza e dubbio sul fronte del rapporto sentimentale, non per chi ha serenità e stabilità, ma per chi teme rotture o ha dubbi. Qualcuno potrebbe valutare nuove prospettive. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Scorpione

Il peso di tutti gli ultimi mesi, tra grane nel rapporto e i problemi di lavoro rischiano di rendervi molto suscettibile. Vi potreste sentire stanchi e delusi e soggetti ad attacchi. Nei sentimenti potreste vivere due giorni di tensione per cui fate attenzione alle sfuriate di troppo. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 19 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox prevede rallentamenti nelle convinzioni nel lavoro, ma molto di meno per chi cerca un amore. Secondo Fox “Novembre e’ il mese degli incontri per chi non si chiude in casa” e da “venerdi 22 il Sole va nel segno”, portando evoluzioni molto rilevanti. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è ottima, specie nel settore professionale dove un nuovo progetto vi entusiasma. Potrebbero essere incoraggiati i viaggi o le decisioni in tal senso e “Saturno nel segno conferma grandi progetti”. Oroscopo Paolo Fox 19 novembre: Acquario E’ un giorno particolarmante complicato, vi stancherete abbastanza. Secondo Fox ci saranno grane legate a tasse o all’arrivo, chissà, di una “multa non dovuta”. Tuttavia, per i single buone nuove in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 19 novembre: Pesci

Secondo Paolo Fox Pè un giorno in cui la tristezza vi demoralizza, ma forse dipende anche da un problemino di natura fisica. Molti si sentono “stanchi senza un motivo ben preciso”, dice Fox. Occhio però: si apre una fase in cui “le storie d’amore importanti sono in crescita, specialmente dal giorno 26.”

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Oltre a quello odierno, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 9.30