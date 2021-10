Oroscopo Paolo Fox domani, 19 ottobre 2021: le previsioni in anteprima

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre: Gemelli

Non restare indietro nel tenere il passo con ciò che viene insegnato in classe, perché potrebbe diventare difficile recuperare in seguito. È probabile che il tuo partner ti faccia una sorpresa pianificando qualcosa di speciale.

Se trovi scoraggianti gli esami competitivi, non pensarci e lavora al meglio delle tue capacità. Non cadere nelle chiacchiere di qualcuno per aver investito in uno schema che ti sembra dubbio.

Aggiornamento ore 7.00