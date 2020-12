Oroscopo Paolo Fox domani, 20 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Ripensare dicendo tutto ciò che potrebbe essere percepito come provocatorio. Sarebbe come versare benzina sul fuoco.

Non è il giorno degli acquisti d’impulso. Quello che sembra qualcosa di cui non puoi vivere senza in questo momento ti lascerà a grattarti la testa incredulo in seguito.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Gemelli

Qualcosa che stavi prendendo di mira non verrà fuori. Grazie al cielo avevi un piano di riserva in modo da non rimanere in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox, 20 dicembre: Cancro

Non sei al meglio delle tue emozioni. Sii proattivo ed evita le situazioni che sai spingeranno i tuoi pulsanti.

Aggiornamento ore 7.00