Oroscopo Paolo Fox domani 20 Novembre 2019: le previsioni dell’astrologo segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 20 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 19 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 20 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Ariete

Continua, secondo Paolo Fox, l’influsso di un Venere favorevole. Specialmente nel campo dell’amore certo, ma anche nel lavoro malgrado un Saturno opposto. Insomma, c’è aria di giorni in cui ottenere la ricompensa meritata. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox è un cupo martedì: l’umore non è al massimo. E rischiate di farvi condizionare nelle decisioni d’amore, oltre ad avere un calo fisico. E ancora una volta, vi allarma un grosso problema con la casa, e le spese che derivano. Fox ripete anche per domani di rimandare di 24 ore le decisioni. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox siete in scia favorevole specialmente perchè a breve Giove, fin dal prossimo mese non sara’ opposto. Per chi è solo e cerca l’amore, per chi ha grane legali o burocratiche, si avvicinano i momenti del riscatto. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Cancro

Per Fox dovete recuperare energie ma soprattutto equilibrio. Per chi è vittima di stanchezza e di contrasti con qualche persona, attenzione. Nello stesso momento, nella coppia, c’è aria di grande collaborazione. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 20 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Leone

La vostra fotografia astrologica sembra incidere in positivo sulla vita sentimentale. Ma se rischiate una crisi, siate onesti a parole. E occhio a persona legata al passato. Incertezze anche sul fronte finanziario: troppe spes? Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox, con qualche spinta emotiva siete a una volta sul fronte della soddisfazione personale. E come detto nei giorni scorsi, nelle relazioni, occhio alla date del 26. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox suggerisce che la sensazione di carenza sul rapporto sentimentale non è passata, e cercate segnali di una maggior disponibilità. Vi guardate intorno, ma non sembra sempre la migliore scelta. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Scorpione

Considerato quello che state passando in questa lunga fase, è piuttosto normale perdere il controllo. E se nel lavoro tutto sommato ci sono segnali di successo, per i sentimenti e’ un periodo duro perchè potreste davvero essere troppo nervosi. Calma in famiglia. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 20 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox suggerisce che i tempi sono maturi per iniziare ad amare. Quanto ai contrasti di lavoro, l’astrologia indica buone nuove. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox è ancora una volta ottimale. Si parla di progetti familiari, di casa, ma anche di investimenti e lavoro: è una radiosa ultima parte dell’anno, specie per i più giovani. Oroscopo Paolo Fox 20 novembre: Acquario Secondo Fox ’ c’è aria di grane burocratiche per chi sta compiendo un passo tipo acquistare una casa o aprire una nuova attività. Non solo bollette in più, ma anche nuovi intoppi. Ma tutto è destinato a passare.

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre: Pesci

Secondo Paolo Fox siete giù di tono e anche con qualche fastidio fisico. Forse potrebbe durare per un pò: ma se terrete duro i “primi mesi del 2020”, secondo l’astrologo, saranno migliori.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Oltre a quello odierno, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 10.31