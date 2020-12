Oroscopo Paolo Fox domani, 21 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Se ti senti come se qualcuno fosse meschino, il modo migliore per ampliare gli orizzonti di questa persona è introdurre un fatto divertente o un’idea intrigante.

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre: Gemelli

Sei andato davvero al tappeto per un amico, ma cosa ne guadagni? Devi essere un po ‘più egoista nel tuo altruismo.

Oroscopo Paolo Fox, 21 dicembre: Cancro

L’amicizia è come una pianta d’appartamento. Un appuntamento quotidiano, può appassire per incuria se dato per scontato. Reinvestire energia in esso subito.

Aggiornamento ore 7.00