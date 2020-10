Oroscopo Paolo Fox domani, 21 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

L’introduzione di un elemento imprevisto aumenta la posta in gioco in un’impresa o in un’impresa. È vero che ti viene chiesto molto in questo momento, ma alla fine ne varrà la pena.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre: Gemelli

Enfatizza gli aspetti positivi e i colleghi rispondono facendo del loro meglio. Anche loro vogliono fare una buona impressione.

Oroscopo Paolo Fox, 21 ottobre: Cancro

Una semplice questione di proprietà diventa complicata, ma non preoccuparti. Più tempo ci vuole, più è redditizio per te.

