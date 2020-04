Oroscopo Paolo Fox domani, 22 aprile 2020: previsioni in anteprima

Cosa hanno preparato i protagonisti del cielo per noi nel prossimo futuro? Stelle e pianeti in fermento, con la Luna a farsi sentire come al solito: cerchiamo di fare ordine con le anticipazioni di Paolo Fox per domani, 22 aprile 2020.

A solito i pronostici di Paolo Fox si possono leggere insieme al suo oroscopo del giorno frutto della nostra libera sintesi dall’app Astri. Non dimenticate che potete leggere anche le previsioni di questo mese e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 22 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Ariete

La Luna arriva nel tuo segno: significa un nuovo potere aggiuntivo nel cielo. Hai iniziato bene e avrai una vera conferma nei prossimi mesi. Notizie interessanti all’orizzonte. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Toro La giornata rallenterà un po ‘in termini di relazioni. Ma non scoraggiarti, perché sarà solo un passaggio. La primavera ti porterà un successo importante. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Gemelli

Inizierai la giornata con più amore. Se avevi storie molto brevi o contorte che non volevi, ora hai bisogno di più stabilità. Oroscopo Paolo Fox, 22 aprile: Cancro Le tue condizioni miglioreranno. Se cadi, puoi ricominciare presto. Saturno aiuterà a superare le difficoltà personali, anche se sono già contraddittorie.

Paolo Fox, oroscopo 22 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Leone



Devi ammettere tutto ciò che senti. Ti attendono giorni difficili al lavoro e in abiti economici, ma non le difficoltà che faranno esplodere i vostri progetti. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Vergine

Anche se hai tensione, il tuo segno rimane uno dei più forti. Nei giorni seguenti, puoi risolvere un problema pratico che ti preoccupa molto. Solo l’amore crea ancora problemi. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Bilancia

Saranno giorni molto nervosi: gestisci il rischio di litigare e entrare in discussioni accese. Sarà conveniente aprire la bocca solo se sei sicuro delle tue ragioni. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Scorpione

La giornata inizierà lentamente. In generale, avrai bisogno del potere extra che dai agli altri. Al momento stai vivendo un bel momento di scarico. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 22 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Sagittario

Se ti senti costretto a casa e limitato dalle attività disponibili, non ti scoraggerai, perché presto arriverà un importante riscatto. Stai già pensando ai prossimi mesi, ma nel frattempo dovresti prestare maggiore attenzione ai dubbi che ti senti.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Capricorno



La settimana sarà a favore del Sole, quindi della Luna. Se finora hai avuto problemi, sei incoraggiato a reagire: molta incertezza verrà risolta. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile: Acquario Dovresti riflettere attentamente prima di parlare. Altrimenti, puoi discutere con te stesso, specialmente se senti una certa ostilità dall’altra parte o vuoi vivere una vita che non puoi fare. Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020: Pesci

Puoi contare sul prezioso aiuto della Luna per domani. Potrai lavorare molto meglio nelle prossime due settimane. Se hai una pausa o un problema, sappi che arriveranno notizie positive e soluzioni utili.

Queste erano le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione dedicata avete a disposizione anche le anticipazioni di Branko e quelle di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00