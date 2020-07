Oroscopo Paolo Fox domani, 22 luglio 2020: i pronostici in anteprima

È la tua settimana per capire direttamente quale valore porti. Una volta fatto questo, non passa molto tempo prima che il resto del mondo ti paghi di conseguenza. Innanzitutto, il pagamento arriva in energia.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio: Gemelli

La brevità adula quasi tutto ciò che raccogli. Esegui rapidamente il lavoro delle tue attività e conversazioni e ti affretterai senza essere intrappolato in dettagli.

Oroscopo Paolo Fox, 22 luglio: Cancro

Evita di fare un caso per quello che non puoi fare. In realtà non hai idea di cosa sei capace e non saprai fino a quando non l’avrai già realizzato.

Aggiornamento ore 6.00