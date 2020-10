Oroscopo Paolo Fox domani, 22 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Domani è il giorno in cui metti i tuoi soldi dove si parla di vendita, investimento o impegno. Non preoccuparti. Sono soldi ben spesi.

Devi andare alle spalle delle persone per vedere se vale la pena perseguire un’opzione. Una volta deciso di provarlo, puoi aggiornarli rapidamente.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Gemelli

Non c’è niente di sbagliato in uno schema di attesa. Certo, non è il tuo stile, ma ti dà comunque tempo per pensare.

Oroscopo Paolo Fox, 22 ottobre: Cancro

Difficile concentrarsi su se stessi quando una persona cara sta attraversando un momento complicato, ma fallo. Metti molta energia e tienine un po’ di riserva.

Aggiornamento ore 7.00