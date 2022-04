Oroscopo Paolo Fox domani, 23 aprile 2022: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo per lo studio dei pronostici di Paolo Fox di domani, 23 aprile 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate poi i pronostici della settimana.

Paolo Fox, Oroscopo 23 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Ariete

Se dici sempre a te stesso che c’è ancora qualcosa da fare, non apprezzerai mai quello che hai già fatto.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Toro

I tuoi cari si lamentano che sei testardo, ma potresti voler sottolineare che sei altrettanto fermo quando si tratta di stare al loro fianco.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Gemelli

È frustrante che le cose non si mettano insieme rapidamente, ma ci vuole tempo per trovare la soluzione giusta. Una volta trovati, quei pezzi scatteranno al loro posto come erano destinati a sempre.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Cancro

Perché la tua felicità dovrebbe dipendere dal cambiamento di qualcun altro? Invece di insistere sul fatto che le cose siano diverse, prova ad accettarlo per quello che è. Fa miracoli.

Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, Oroscopo 23 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Leone

Lavori e lavori ma fino a che fine? Se hai un pubblico che non apprezza, allora potrebbe essere il momento di cantare per la tua cena da qualche altra parte.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Vergine

La passione è il sale della vita: riscalda le cose oltre che insaporire. Lasciati andare oltre il sale e il pepe e vivi qualcosa di imprevedibile ed esotico.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Bilancia

Se non ti senti supportato, non chiedere ulteriori rassicurazioni. Chiediti perché esci con qualcuno che non è dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Scorpione

Le cose stanno andando bene. Quel destino che una volta chiamavi volubile, ora si muove in modi profondi e misteriosi.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, Oroscopo 23 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Sagittario

Fai le tue cose entro i parametri che sono stati stabiliti. Le persone non cercheranno di tenerti a freno se sembra che tu stia seguendo le regole.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Capricorno

Non lasciarti intimidire da mode e tendenze. Il tuo tipo di classico è sempre di moda.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Acquario

Pensa due volte a ciò che le persone hanno da dire oggi. Potrebbero spingerti a fare qualcosa che non si sognerebbero mai di fare da soli.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Pesci

Un complimento di un capo o di un collega ti porta a rivedere un giudizio espresso in fretta. È ora di scongelare quel comportamento gelido.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, considerate le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 9.00