Oroscopo Paolo Fox domani, 23 luglio 2020: i pronostici in anteprima

Non è necessario combattere la vecchia guardia. Né è tua responsabilità rovesciare i poteri che sono. Per ora, è sufficiente osservare e notare dove deve avvenire il cambiamento.

Le tue abitudini sono perfettamente posizionate per abbinarsi a determinati obiettivi e al modo in cui vedi te stesso e chi vuoi essere in questa vita. Questo è un allineamento magico.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio: Gemelli

Il poeta Kahlil Gibran ha descritto perfettamente la tua giornata quando ha detto: “La tua anima è spesso un campo di battaglia, su cui la tua ragione e il tuo giudizio combattono contro la tua passione e il tuo appetito”.

Oroscopo Paolo Fox, 23 luglio: Cancro

Il tuo processo di pensiero è come un televisore in cui non puoi controllare la programmazione, ma puoi scegliere ciò che guarderai. E se scegli male, puoi sempre cambiare canale.

Aggiornamento ore 6.00