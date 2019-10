Oroscopo Paolo Fox domani, 24 ottobre 2019. Le previsioni dell’astrolgo

Ecco i pronostici di Paolo Fox per il giorno 24 ottobre 2019. Tutti i consigli per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece l’oroscopo del 23 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 24 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Ariete

Oggi potete recuperare un rapporto: per fatalità tutti i fine settimana del mese di Ottobre sono stati e saranno colpiti da una Luna dissonante. Quindi è probabile che tu nel fine settimana abbia spesso a che fare con delle persone in famiglia che discutono. Per tentare di andare avanti con un sorriso ci vuole tanta energia, non tutti i lavori nati da Settembre sono andati a buon fine. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Toro

Anche oggi recuperate, ma questo mese di Ottobre non mi sembra cosi facile per i sentimenti e per le relazioni. Non è detto che tutti abbiano un problema d’amore, però il partner è più lontano, forse ci sono gelosie. Tra i segni di terra sei quello più geloso e a volte anche più impetuoso nel rivelare il tuo sentimento. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Gemelli

Il fisico ne risente un po’: anche chi ha avuto grande successo nel lavoro o comunque ha avuto delle novità, l’ha pagata cara con parecchia stanchezza. Raccomando in queste 48 ore di riposare: per quanto concerne le giornate di sabato e domenica potrebbero essere importanti per i sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Cancro

Chi lavora in proprio combatte tra mille problemi, cercando di risolvere delle situazioni che sono state un po' difficili da affrontare. Giorni buoni per gli spostamenti e per i contatti di tipo amministrativo. Sabato e domenica, come gli ultimi weekend, potrebbero essere giornate un po' confusionarie in amore. Ci vuole fermezza e qui metto in ballo anche chi ha due storie nella testa.

Paolo Fox, oroscopo 24 ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Leone

Amministrate la vostra energia, altrimenti può diventare rabbia e può diventare voglia di buttare tutto all’aria. In questi giorni, soprattutto quelli che non hanno remore, potrebbero diventare particolarmente aggressivi a livello verbale. Le prossime giornate, dal punto di vista delle relazioni amorose, possono diventare conflittuali. Soprattutto con chi magari non riesce a riconoscere le tue vere capacità. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Vergine

La Luna porta chiarezza e per il tuo segno, che è molto costruttivo e forte nei propri propositi, è importante vivere 48 ore di forza. L’impegno non manca: potrai risolvere piccoli o grandi problemi. Anzi, forse sarebbe il caso, entro il 30 di questo mese, di recuperare un buon rapporto con gli altri, di evitare conflitti perché a Novembre potrebbero nascere tensioni. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Bilancia

Con questa super Luna, serve organizzare al meglio il fine settimana che nascerà con la Luna nel suo segno; ultimamente ci sono stati molti compromessi da affrontare, e anche in amore molte perplessità. Tra sabato e domenica un accordo può essere ritrovato, può esserci anche un’emozione da vivere con più serenità. Raccomando di fare tutto con calma: il cuore può tornare protagonista. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Scorpione

In due giorni arriveranno belle novità. Se hai un'attività in proprio, queste 48 ore funzionano alla grande. Se non vivi un grande amore vuol dire che in questi giorni non hai le idee chiare: soprattutto chi si è separato vorrebbe cambiare. Devi cercare di liberarti di qualche fardello negativo che hai caricato sulle tue spalle nel passato.

Paolo Fox, oroscopo 24 ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Sagittario

Novembre è importante per i progetti di coppia, anche perché avere Venere nel segno, il sagittario, sarà utile. Anzi indispensabile per ritrovare la voglia di amare. Un mese di grande riferimento anche per coloro che devono recuperare una storia lavorativa, che vogliono fare delle richieste o che sono in attesa di una novità professionale. Un cielo che però in queste 48 ore porta stanchezza fisica. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Capricorno

Nei prossimi due giorni belle opportunità: va detto che questa situazione resta molto creativa, quindi chi ha un riferimento sentimentale, chi vuole recuperare una storia, quantomeno ce la metterà tutta per stare bene. Ci sono situazioni che in questo periodo andrebbero migliorate: se in amore c’è stata una crisi, se ne può parlare. Se devi discutere con una persona che conta, le prossime 48 ore sono dalla tua parte. Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Acquario Conflitti e tensioni negli ultimi giorni, con emozioni non proprio semplici da gestire. Si potrebbe parlare anche di stanchezza fisica. Recupero possibile sabato e domenica: più andiamo avanti con le settimane e più ci sarà la volontà di cambiare vita. Variare la residenza o cambiare città. Ultimamente hai dovuto far fronte ad alcuni piccoli problemi di incomunicabilità col partner.

Oroscopo Paolo Fox 24 ottobre 2019: Pesci

Adesso paghi le conseguenze delle tensioni pregresse in amore. Non sottovalutare gli incontri del periodo: se hai un attività importante è il caso di parlare di cose nuove. Non tutti possono permettersi di acquistare una casa, però per quanto riguarda i movimenti di tipo immobiliare, finanziario, queste sono stelle positive. Chi è stato molto tempo in famiglia cerca nuovi orizzonti e autonomia.

