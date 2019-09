Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre 2019: la giornata per tutti segni zodiacali

Volete sempre più certezze in amore, ecco perché in questo momento sembrate ancor di più a caccia di sicurezza. Non solo in amore ma anche sul lavoro e fortunatamente ci sarà una svolta, una scelta a breve. Se un lavoro non si farà più, se oggi c’e’ stata una interruzione, meglio cosi’! Evidentemente non faceva per te o avrebbe finito per farti stare male.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre 2019: Gemelli