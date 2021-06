Oroscopo Paolo Fox domani, 25 giugno 2021: le previsioni in anteprima

Non sei l’unico a sentirsi ambizioso al giorno d’oggi. Anche altri stanno cercando di andare lontano alzando l’asticella. Ricorda che la concorrenza è salutare.

Oroscopo Paolo Fox 25 giugno: Gemelli

È tempo di essere lì per le persone che erano lì per te. Ciò potrebbe richiedere una riprogrammazione da parte tua, ma questo è ciò che significa giurare fedeltà.

Fai il possibile per appianare amichevolmente le tue divergenze. Questo non è un buon momento per disaccordi legali perché la lettera della legge non sarà indulgente.

