Oroscopo Paolo Fox domani, 26 febbraio 2021: le previsioni in anteprima

Paolo Fox, oroscopo 26 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Ariete

Come puoi aspettarti che gli altri capiscano quello che stai passando se non dici niente? Gli sguardi luminosi e gli arruffamenti irritati non contano. Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Toro Lascia che qualcuno pensi che stia correndo in cerchio intorno a te. Perché dare la caccia quando un "no" tempestivo metterà fretta? Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Gemelli Sei orgoglioso di un'analisi oggettiva ma potresti essere troppo investito personalmente per aiutare. Passa la palla a qualcun altro. Oroscopo Paolo Fox, 26 febbraio: Cancro Un cambio di itinerario dell'ultimo minuto ti fa fare un giro, ma stai tranquillo. È totalmente imprevisto e altri sono ugualmente esasperati.

Paolo Fox, oroscopo 26 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Leone

Preparati per un’altra sorpresa. Ma invece di alzare le mani in aria (come l’ultima volta) dovresti semplicemente accettarlo come di rigore.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Vergine

Un accordo dopo l’altro viene annullato. Non cercare di arginare la marea. Considera tutto a partire dall’1. Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Bilancia

Hai l’orecchio del capo ed è per questo che i colleghi ti chiedono di mettere una buona parola. Dì che lo farai fintanto che saranno all’altezza della loro parola.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Scorpione

Scoppia di nuovo una faida familiare, ma superala. Vicino a girare un angolo non vuoi mettere a repentaglio le cose strofinando vecchie piaghe.

Paolo Fox, oroscopo 26 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Sagittario

Come può un collega immeritevole salire al vertice? Questa è la domanda sulla bocca di tutti. È anche il motivo per cui questa persona non durerà.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Capricorno

Il problema di essere capaci è che le persone diventano improvvisamente incapaci quando appari. Sii meno disponibile e saranno più autosufficienti. Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Acquario Stai molto attento nel negoziare una questione contrattuale. Qualcuno sta cercando di farti girare a sinistra quando dovresti andare a destra. Non lasciarti ingannare. Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Pesci Sei tra l'incudine e il martello. Hai bisogno dell'aiuto di qualcuno ma sappi che ha un prezzo. Vedi cosa puoi fare per convincerlo. Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, uno sguardo alle previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.

Aggiornamento ore 9.00