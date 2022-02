Oroscopo Paolo Fox domani, 26 febbraio 2022: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo per lo studio dei pronostici di Paolo Fox di domani, 26 febbraio 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate poi i pronostici della settimana.

Paolo Fox, Oroscopo 26 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Ariete

Vorrai tornare indietro e spiegare perché hai fatto quello che hai fatto, ma lascia stare la situazione. Le tue azioni parlano da sole.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Toro

Non puoi accontentare qualcuno che non sa quello che vuole. Digli che sei disposto ad ascoltarlo dopo che avrà capito cosa è cosa.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Gemelli

Rilassati con l’elenco delle cose da fare oggi. La Luna è ovviamente vuota e sarai fortunato se riuscirai a completare metà di ciò che miri.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Cancro

Gli scambi di oggi promettono molto rumore e furia che non significano nulla. Trattalo come se fosse troppo rumore per nulla e presto vedrai che tutto è bene quel che finisce bene.

Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, Oroscopo 26 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Leone

Le cose possono sembrare come se si stessero svelando, ma tieni duro. Presto scoprirai che è solo un falso allarme.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Vergine

Attenersi agli affari come al solito. Non vuoi iniziare qualcosa solo per accantonarlo perché sei inaspettatamente sopraffatto da un’ondata di lavoro dell’ultimo minuto.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Bilancia

Una semplice situazione si trasforma in un buco nero di attenzione negativa. Distanziati dalle feste litigiose prima di essere catturato dalla sua presa gravitazionale.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Scorpione

Un affare potrebbe trasformarsi in un furto, ma non per te. Anche gli affari più affidabili comportano costi nascosti ovviamente per tutto il giorno.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, Oroscopo 26 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Sagittario

Attenersi al piano già in lavorazione. Giocare con le variabili ora confonderà solo le cose e minerà i tuoi migliori sforzi.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Capricorno

Prendi la strada maestra, anche se alcune persone non meritano di essere trattate così bene. Devi essere un esempio di civiltà.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Acquario

Ti senti come se non agissi ora, allora ti perderai. Ma esiste una cosa come una vestibilità perfetta. Se la situazione vale, può aspettare.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Pesci

Mancare una scadenza non è la fine del mondo. Basta dare un preavviso. Un cliente o un collega lo apprezzeranno.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, considerate le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 9.00