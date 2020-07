Oroscopo Paolo Fox domani, 26 luglio 2020: i pronostici in anteprima

Le cose non sono così leggere come pensi. In effetti, più tempo impiega una certa persona a tornare da te, meglio è. Non spingere.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio: Gemelli

Stai alla larga da situazioni con più problemi che meriti. Eppure potresti voler sospendere il giudizio. Dimostra di essere un diamante grezzo.

Oroscopo Paolo Fox, 26 luglio: Cancro

Le cose non possono rimanere aperte per sempre. Incoraggia solo la procrastinazione da parte delle altre parti. Disegna la linea.

Aggiornamento ore 6.00