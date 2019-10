Oroscopo Paolo Fox domani, 26 ottobre 2019. I pronostici della giornata

Ecco i consigli di Paolo Fox per il giorno 26 ottobre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece l’oroscopo del 25 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2019: Ariete

A casa ci saranno cambiamenti o investimenti. Potrebbe esserci un cambiamento di residenza, un trasferimento per motivi di lavoro. Sono tanti i motivi per cui entro la meta’ del prossimo anno potresti pensare di cambiare casa, abitazione o anche iniziare un percorso nuovo in attesa di sviluppi importanti. Il fine settimana porta qualche emozione in piu’ ma con Sole, Venere e Mercurio ancora opposti proprio in famiglia ci sono disagi da superare.

Il weekend è piuttosto sotto tono, soprattutto per chi tra giovedì e venerdi ha vissuto una crisi, un problema. Settembre e’ stato un mese pesante. Novità per quanto riguarda cause e questioni legali: c’e’ molto da fare ma credo che siamo ad un punto di svolta.

C’è confusione, turbolenza ed ostacoli. Qualche preoccupazione per la famiglia, una persona cara: ci vorrebbe un amico con cui confidarsi. Ora e’ possibile che tu stia cercando persone di riferimento, a cui parlare e chiedere suggerimenti. Molti vorranno avere piu’ sicurezza ma se c’e’ una disputa in casa bisogna stare attenti a non ampliarla!

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2019: Leone

Parla chiaro e spingi le persone che ti stanno attorno ad essere chiare nei propri propositi. Avere a che fare con delle persone che non sono leali e’ molto complicato, soprattutto per una persona come te che non conosce la slealta’. Persino chi vive due relazioni contemporaneamente e’ fedele ad entrambe, ma si tratta di casi limite, perche’ solitamente sei monogamo e non vuoi avere o vivere troppe complicazioni. Questo fine settimana porta buone notizie anche per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2019: Bilancia