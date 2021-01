Oroscopo Paolo Fox domani, 27 gennaio 2020: le previsioni in anteprima

Attento a impegnarti in qualcosa di nuovo. Hai diversi ferri nel fuoco e sono più vicini alla fine di quanto pensi.

Stai entrando in un momento in cui dovrai guardare il tuo fondoschiena oltre che il tuo davanti. La messa a fuoco divisa è utile per esercitare le cellule cerebrali.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio: Gemelli

Sii astuto quando metti le sonde per nuove opportunità. Non vuoi alienare nessuno a cui potresti rivolgerti per una raccomandazione. Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio: Cancro

Sei stato portato a credere che qualcuno potesse aiutarti. Ironia della sorte, questa persona è stata portata a credere lo stesso di te. Unisci gli sforzi e ne trarrai vantaggio.

Aggiornamento ore 7.00