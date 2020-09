Oroscopo Paolo Fox domani, 27 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Dì “Mi dispiace”. Il tuo orgoglio può pungerti, ma il tuo cuore canterà alla prospettiva che le tensioni si sciolgano.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: Vergine

Le regole vengono cambiate all’ultimo minuto e non va bene. Attenersi alle conoscenze precostituite per non cadere in fallo.

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre: Bilancia