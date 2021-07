Oroscopo Paolo Fox domani, 28 luglio 2021: le previsioni in anteprima

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio: Gemelli

Sei alla ricerca di un momento che puoi possedere, non sei sicuro di cosa sarà e sei versatile in materia. Sei pronto per lanciare una battuta divertente, presentarti con il look da superstar o piombare in campo per salvare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio: Cancro