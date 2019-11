Oroscopo Paolo Fox domani 28 Novembre 2019: le previsioni dell’astrologo segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 28 novembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 27 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Ariete

Oggi, secondo Paolo Fox, inizia una ‘tre giorni’ piuttosto dura nella quale vecchie ruggini, problemi e noie torneranno a galla. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox c’è una esigenza forte, in voi, quella di cambiare e di sognare un nuovo anno roseo. L’ultimo non è stato proprio ottimale. Nei prossimi giorni ci sarà un picco tra venerdi e sabato, giorni nei quali svagarsi anche col partner. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox una Luna in opposizione vi rende stressati, anche alla luce degli ultimi due giorni in cui vi siete sentiti troppo sotto pressione. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Cancro

Per Fox per voi si prospetta una fase cruciale in amore laddove potreste nutrire qualche dubbio, o qualche mal celato fastidio di coppia. Se ci sono problemi, è perchè forse vi siet sentiti poco compresi ma non ne avete parlato. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox è ancora un periodo nel quale avete bisogno che le persone accanto a voi vi diano un assenso, un cenno di adesione. Eppure ci sono alle porte grandi cose e all’orizzonte c’è un cielo limpido. Godetevelo. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox c’è qualche cosa in voi che non quadra. Agitati, tesi, e probabilmente incerti in alcune questioni emotive. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox lo inquadra come possibile centro di novità in arrivo. Nell’ambito professionale o scolastico ad esempio, e chissà nei sentimenti: cambiare rotta è molto probabile. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, come avviene da un pò, prevede noie sul fronte dei soldi perchè sta partendo un progetto e vi sentite, specie col partner, parte attiva e in causa. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna tenere duro ed è uno di questi. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 28 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox sostiene che questo finale di mese suggerisce incontri, svago e svolte per quanto riguarda l’amore. E’ tempo di raccogliere i frutti seminati. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox si ripete quanto avvenuto nei giorni scorsi, ansia da prestazione ma anche ottimismo per un progetto che state aspettando da mesi. Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox c’è una Luna e un buon cielo, e le concentrazioni dei pianeti favoriscono “investimenti, i contratti e nuovi accordi”.

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre: Pesci

Per Fox sarete molto occupati, magari un tantino nervosi, ma anche distratti. Poi, ci sarà spazio ad un weekend davvero elettrizzante.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Oltre a quello odierno, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 10.31