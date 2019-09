Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre 2019: la giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 28 settembre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Consultate anche l’ oroscopo di oggi 27 settembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre 2019: Ariete

Sei stressato e serve calma in questo fine settimana. E come ho spiegato qualche giorno fa, quando sei nervoso lo sei per tutto il giorno! E diventi agitato ed intrattabile con tutti quelli che incontri! Quindi c’e’ il rischio di coinvolgere in quest’agitazione anche persone che non c’entrano nulla. In questo weekend sembri voler puntualizzare qualsiasi cosa. Non ti sforzare eccessivamente.

Il denaro è nei tuoi pensieri oggi, ma non dimenticare di dare lo stesso peso all’amore. Pensi che i quattrini servano anche in amore, per costruire una famiglia stabile. Se cerchi stabilita’ personale, sta per arrivare un periodo importante, se hai una attività in proprio potresti avere allontanato un socio o qualcuno che negli ultimi mesi e’ stato infedele con te. Hai una grande capacita’ d’azione che entro il prossimo anno potrebbe portare ancora più energia.

Sentimenti, relazioni e le amicizie sono incentivate, e soprattutto per coloro che vogliono vivere una sorta di espansione a livello sentimentale. Voglio credere nelle tue capacita’ e io mi auguro che tu sia più libero di fare quello che desideri. Da qualche giorno, inoltre, dovresti sentirti più sereno, forse perché c’è stata una piccola soddisfazione. Se qualcuno voleva superarti nel lavoro, non ce l’ha fatta. In amore conta quello che pensi e quello che stai facendo!

Il weekend sarà pesantissimo per chi lavora e non osserva una certa calma. Credo che dal mattino di questo sabato molti si sentiranno agitati e nervosi. E qui bisogna capire chi sta al tuo fianco perché se e’ una persona carina e comprensiva, nessun problema, altrimenti sono guai per tutti.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre 2019: Leone

Giove vi favorisce, quindi chi ha una storia da convalidare, chi voleva mettere punti fermi in un rapporto, ha già agito oppure sta per fare scelte importanti. Il fine settimana aiuta anche chi e’ a caccia di un amore: oroscopo valido per chi vuole recuperare tonicità e vincere una sfida!

Stai pensando tanto ai soldi: sai che nella vita ci sono dei momenti in cui si sta bene e altri in cui c’e’ bisogno di aiuto e bisogna in qualche modo prevenire eventi negativi. Ecco perché cerchi sempre di mettere da parte qualcosa. Stai cercando di avere più sicurezze anche in vista del futuro! C’e’ un grande cielo per il 2020: non vedo eventi difficili, anzi, avrai la possibilità di organizzare qualcosa di importante. Se il lavoro che stai facendo non da’ grandi soddisfazioni, sarai scelto o preservato, perché quello che stai facendo e’ valido e nessuno può mettere in discussione le tue capacita’.