Oroscopo Paolo Fox domani, 29 maggio 2020: anticipo delle previsioni

La maggior parte del tempo che va in un progetto sarà il lavoro di ricerca, pianificazione e preparazione. Più organizzato e metodico sei, meglio sarai in grado di farlo.

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: Toro

Metti le spalle alle cose ovvie. Meglio avere tutta la tua energia dietro il gioco da ragazzi che sprecare carburante deliberando scenari complicati e multivariati.

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: Gemelli

Dire a te stesso di cambiare senza cambiare anche l’ambiente, raramente funziona. Ma se tutto ciò che cambi è l’ambiente, è probabile che ciò che è dentro segua l’esempio.

Oroscopo Paolo Fox, 29 maggio: Cancro

Credi fermamente che il denaro debba essere usato per bilanciare il potere e non per creare deliberatamente uno squilibrio di potere. Quando il potere è significativamente gonfiato o sgonfiato, tende a far emergere il peggio nelle persone.

Aggiornamento ore 6.00