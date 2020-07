Oroscopo Paolo Fox domani, 3 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Molte decisioni quotidiane sembrano piuttosto insignificanti. Ma per quelle poche brillanti scelte che fai che sembrano definirti praticamente una persona, non sei disposto a scendere a compromessi in questo momento, e per una buona ragione.

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio: Toro

Nessuno sa esattamente dove si trovi la linea di stato fino a quando non guardano un cartello o una mappa. I confini sono teorie fino a quando qualcuno non mette un cartello, un cancello o un muro. Un confine non è in realtà un confine se non imposto.

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio: Gemelli

Come accade con la poesia e altre espressioni, non devi sapere che cosa significhi essere mosso da essa o guarito da essa, anche. Sei aperto a misteriose forze creative in qualunque forma vengano da te.

Oroscopo Paolo Fox, 3 luglio: Cancro

Con la tua attenzione attratta dai recenti sviluppi, potrebbe essere difficile concentrarti sul lavoro. Dedicati alle parti ripetitive, noiose e necessarie. Sarai più produttivo mentre elabori mentalmente la vita.

Aggiornamento ore 6.00