Oroscopo Paolo Fox domani, 3 settembre 2020: i pronostici in anteprima

È ora di tracciare il limite. Hai fatto abbastanza di piegarti all’indietro ultimamente e non sei un contorsionista.

Oroscopo Paolo Fox 3 settembre: Gemelli

Non sarai in grado di fare tutto ciò che desideri, quindi dai la priorità. Presto vedrai una linea in cui una volta c’era un labirinto.

Oroscopo Paolo Fox, 3 settembre: Cancro

Un amico ti invita a confidarti, ma non farlo. Anche i tipi fidati non saranno in grado di mantenere l’obiettività in questo caso.

Aggiornamento ore 6.00