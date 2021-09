Oroscopo Paolo Fox domani, 4 settembre 2021: le previsioni in anteprima

Ai concorrenti non importerebbe se tu non avessi qualcosa di grosso. Prendi questo come un segno che sei sulla strada del successo. Oroscopo Paolo Fox 4 settembre: Acquario

Gli altri non sono autosufficienti come te. Invece di dire loro di aiutare se stessi, prenditi il tempo necessario per mostrare loro come fare.

Oroscopo Paolo Fox 4 settembre: Pesci