Oroscopo Paolo Fox oggi 7 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

Queste stelle portano un po’ di trambusto, devi fare molte cose forse anche sei un po’ in ritardo sui tempi. E poi dal punto di vista fisico ricordiamo che da Agosto qualcosa non e’ andata per il verso giusto. E’ chiaro che chi ha qualche anno in più dovrà riguardarsi maggiormente. Molto importante pensare all’amore che non e’ cosi facile da gestire in questo periodo.