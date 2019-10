Oroscopo Paolo Fox domani 5 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per il 5 ottobre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Per la giornata di oggi ecco le previsioni del 4 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 5 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Ariete

Lavoro e questioni familiari vivono una fase delicata. Mi sembra che tu sia pronto alla discussione. Non sei mai tu a creare problemi ma quando sei provocato rispondi sempre a tono e nel modo più veemente possibile. Queste ore sono da tenere sotto controllo anche per quanto riguarda la forma fisica. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Toro

Fase di cambiamento della tua vita: questo, più che stupire te stesso, può stupire coloro che non capiscono perché da qualche tempo hai un atteggiamento molto irruento. Non accetti più passivamente le decisioni altrui. Due giorni di recupero dopo un inizio di settimana piuttosto pesante. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Gemelli

Venuta meno la Luna, arrivano due giorni interessanti. Inizi a vedere il futuro in maniera più rosea, e questo e’ molto importante visto che negli ultimi tempi ci sono state delle precarietà nel lavoro ed in amore. C’e’ stato qualche conflitto col partner: anche le coppie che si vogliono bene e che stanno insieme da tempo hanno avuto qualche battuta d’arresto. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Cancro

Migliora ogni rapporto con gli altri, ma sono giorni un po’ più pesanti invece per quanto riguarda il fisico. In queste 24 ore non ce la fai a fare tutto ed e’ probabile che fin dal mattino tu risenta di una certa apatia: cerca di non trasformarla in agitazione altrimenti rischi di causare molte discussioni. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 5 ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Leone

Si mette bene per chi propria impresa e non deve rendere conto ad un ‘padrone’. Resta invece un po’ agitato il lato sentimentale perché Ottobre e’ un mese che non permette di raccontare bugie: se qualcuno ha detto una falsità dovrà rimangiarsela. Cerca di essere un po’ più paziente ed accomodante col partner. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Vergine

Venere in transito vuol dire amore ricambiato. Quelli che sono troppo rinchiusi in casa, che hanno paura delle relazioni, devono assolutamente uscire allo scoperto perché ne varrà davvero la pena. Domenica avrai buone stelle quindi non lasciare nulla di intentato per arrivare a stare con la persona che ti piace.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Bilancia

Momento di alta tensione, molti si chiederanno se sia giusto continuare un rapporto o cambiare completamente esperienza. A livello fisico stai accusando un po’ di stanchezza e c’e’ un calo di energia diffuso. Da domani puoi reagire positivamente, anche a qualche piccola intemperanza della vita o di chi ti sta attorno. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Scorpione

Si mette bene con l’ingresso di alcuni pianeti veloci nel tuo segno. In particolare per chi nelle prime due settimane di Agosto ha vissuto vere e proprie crisi. A livello lavorativo ci sono vittorie, anche se i progetti nati da poco sono criticati dai tuoi capi e dai colleghi. Consiglio un po’ di attenzione anche alla forma fisica.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 5 ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Sagittario

Devi rilanciarti e credere in te. Per fortuna sei una persona perennemente giovane e non ti fai particolari problemi nell’affrontare le difficoltà della vita. Raramente getti la spugna e, cosa molto importante, non accusi mai gli altri dei tuoi fallimenti. Fai sempre nuove conoscenze ed hai molti contatti. Cerca di non tralasciare la forma fisica e dormi di più. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Capricorno

Tensioni di coppia anche in quelle più solide. Queste sono giornate in cui si può rivelare improvvisamente un problema. Ecco perché se c’è una difficoltà, se ci sono problematiche, in queste 48 ore potranno riemergere. Se la coppia non e’ in crisi si dovrà solo affrontare una piccola discussione. Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Acquario Concediti qualcosa di bello o di divertente, anche semplicemente comprare un piccolo regalo da fare ad una persona. Sei molto generoso e quindi sei contento anche quando regali qualcosa. Il regalo più bello delle stelle invece potrebbe essere quello della tranquillità. La stai cercando da molto tempo. Non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2019: Pesci

Arrivano finalmente il sabato e anche la giornata di domenica per recuperare. Resta sempre un po’ di agitazione interiore, perché se c’e’ una questione legale, un problema burocratico, sai bene che non sara’ facile venirne fuori. In questi due giorni farai molti incontri, e nuove persone entreranno nella tua vita. Oltre alle previsioni di Paolo Fox, è possibile consultare anche le previsioni di Branko e i pronostici di Italia Sera.

Aggiornamento ore 9.30