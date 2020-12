Oroscopo Paolo Fox domani, 6 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Essere in una partnership significa ascoltare gli altri. Fallo e imparerai anche a convivere con loro.

Pronto ad agire, sei sorpreso di essere bloccato da una regola arcana o da una legge. Non buttarlo via. È più di un semplice tecnicismo.

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: Gemelli

Sei sotto pressione per firmare i diritti o per rinunciare alla tua rivendicazione su qualcosa che è stato problematico. Ma non farlo! È più prezioso di quanto pensi.

Oroscopo Paolo Fox, 6 dicembre: Cancro

Volevi davvero dare carta bianca a qualcuno? Rivedi la corrispondenza recente e vedrai come potrebbe essere interpretata in questo modo. Introduci delicatamente le dichiarazioni di non responsabilità.

Aggiornamento ore 7.00