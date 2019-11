Oroscopo Paolo Fox domani, 6 novembre 2019. I pronostici dell’astrologo

Approfitta oggi, perché da venerdi in poi tutto lascerà un po’ a desiderare! E questo è una sorta di monito per tutti coloro che devono far partire un progetto, che vogliono riscattarsi. Al momento, comunque, c’è bisogno di tranquillità. Chi ha un’attività in proprio va avanti bene, mentre chi è dipendente potrebbe dover ridiscutere il suo ruolo in un’azienda o trovarsi a rivedere alcune scelte fatte nel passato con soci e collaboratori. Attenzione anche alle finanze e non fare le ore piccole!

Oroscopo Paolo Fox 6 novembre 2019: Scorpione