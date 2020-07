Oroscopo Paolo Fox domani, 7 luglio 2020: la giornata in anteprima

Essere in carica richiede una varietà di qualità. Sapere quale è necessario e quando: questa è un’abilità in sé e per sé. Domani impiegherai magistrali poteri di discernimento.

Oroscopo Paolo Fox 7 luglio: Toro

Non stai per chiedere alla folla: “Come ti piaccio adesso?” perché non l’hai mai fatto per loro. Tuttavia, scava più a fondo nella tua anima e poni questa domanda.

Oroscopo Paolo Fox 7 luglio: Gemelli

Che sensazione! La tua strategia sta funzionando e lo slancio sta crescendo. Il tuo obiettivo si sposterà più velocemente verso di te quanto ti stai muovendo verso di esso.

Oroscopo Paolo Fox, 7 luglio: Cancro

Le ombre ti dicono dove viene bloccata la luce. Se vuoi liberarti dell’ombra, non provi a spostare l’ombra; ti muovi fino a quando non ti allontani dagli ostacoli incombenti. Trova di nuovo la luce.

