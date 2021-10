Oroscopo Paolo Fox domani, 7 ottobre 2021: le previsioni in anteprima

L’amore potrebbe non essere una priorità ardente per te, ma lo è per qualcun altro, come vedrai presto. Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Acquario

Qualcuno con cui hai avuto a che fare prima viene in cerca di aiuto. Ma questo aiuto non è per lui, è un aiuto per qualcuno che ha scelto al posto tuo. Dì di sì comunque.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Pesci