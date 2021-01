Oroscopo Paolo Fox domani, 8 gennaio 2021: le previsioni in anteprima

Non dare per scontato. Un superiore significa bene, ma potrebbe non essere in grado di fornire. Continua come al solito e rimani piacevolmente sorpreso.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio: Gemelli

Senti la situazione prima di procedere perché ciò che era aperto al dibattito può ora essere considerato un argomento tabù. Non vuoi oltrepassare il limite.

Oroscopo Paolo Fox, 8 gennaio: Cancro

Un interesse amoroso ti ha accompagnato nei momenti difficili. Questo dovrebbe rispondere alla domanda se puoi fidarti di lui / lei.

Aggiornamento ore 7.00