Oroscopo Paolo Fox domani, 8 giugno 2020: previsioni in anteprima

Riunirai il meglio di tutti i mondi: una persona spirituale con un punto di vista pratico. La tua mente aperta ti porterà a testare teorie e correre con ciò che funziona.

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno: Acquario

Per chiedere: “Cosa c’è che non va?” quando nulla è sbagliato crea qualcosa di sbagliato. Sei consapevole di questo e di altri abusi di concentrazione, quindi cercherai e troverai intelligenza, bellezza e divertimento in varie situazioni.

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno 2020: Pesci

Accettare le differenze e tollerare gli altri è solo il livello uno. Il livello successivo è una celebrazione della diversità. Un mondo in cui onoriamo non solo le nostre tradizioni ma quelle di ognuno potrebbe essere il paradiso in terra.

