Oroscopo Paolo Fox domani 8 ottobre 2019: previsioni dalle stelle

Tendi a polemizzare ultimamente, e ovviamente nelle storie d’amore in cui non c’e’ una base buona, si rischia di diventare estremamente polemici, nervosi e quindi con il rischio di buttare all’aria tutto. Ottobre e’ un mese agitato da questo punto di vista. E cosi anche questa giornata mette in evidenza quali sono i lati oscuri di un rapporto; va aggiunto poi che ti trovi in una condizione che non ami più vivere. Quindi, c’e’ voglia di cambiare, di fare cose nuove. Non e’ un periodo no, ma solamente un periodo in cui vuoi mettere paletti e desideri uscire fuori da una certa situazione ormai diventata pesante.