Oroscopo Paolo Fox domani, 8 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Sei un pignolo per le regole e non ti piacciono le eccezioni, ma considera ciò che viene proposto perché alcune regole sono pensate per essere piegate.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Vergine

Il cielo non promette niente di buono per te domani. Non firmare nulla (nemmeno un autografo) o te ne pentirai.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Bilancia