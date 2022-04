Oroscopo Paolo Fox domani, 9 aprile 2022: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo per lo studio dei pronostici di Paolo Fox di domani, 9 aprile 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate poi i pronostici della settimana.

Paolo Fox, Oroscopo 9 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Ariete

Un disaccordo viene risolto amichevolmente, quindi non dovrai fare quell’eroico sacrificio, dopotutto. Ma non essere costernato. Tutti sanno cosa avresti fatto se chiamato a farlo ed è il pensiero che conta.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Toro

Il modo più sicuro per rendere felici le persone è smettere di cercare di accontentarle tutte. Poche promesse mantenute sono meglio di una serie di promesse riempite a metà.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Gemelli

Una rivelazione al lavoro aiuta a spiegare le tendenze recenti. Tuttavia ci sono alcuni buchi nella storia, quindi continua a frugare.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Cancro

Si riconferma un legame affettivo. A volte una relazione deve andare al limite per essere apprezzata.

Paolo Fox, Oroscopo 9 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Leone

Ultimamente ci sono stati così tanti passaggi di mano che non riesci a ricordare se stai comprando o vendendo. Potrebbe essere necessario sederti sul tuo per alcuni giorni solo per sistemare le cose.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Vergine

Qualcuno che ti ha abbandonato è tornato. Ti piacerebbe dire che è finita, ma è così? Puoi aspettarti più problemi nei giorni a venire.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Bilancia

Potresti fare di meglio? Forse. Considera questo prima di andare avanti: il tuo partner potrebbe non essere l’ideale, ma anche in questo caso gli ideali non sempre sono la migliore compagnia.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Scorpione

C’è davvero vita dopo l’ossessione. È piacevole essere attratti da qualcuno perché vuoi esserlo e non perché devi esserlo.

Paolo Fox, Oroscopo 9 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Sagittario

La pace in casa porta a sentirsi più centrati. C’è qualcosa da dire per mettere in ordine la tua casa.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Capricorno

Prendi il prossimo fine settimana per studiare proposte e offerte. C’è altro in arrivo, quindi parti in vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Acquario

Alla fine sei tu quello che viene ricercato piuttosto che quello che cerca tutto. Fa un bel capovolgimento dei ruoli. Crogiolarsi nell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: Pesci

Hai un piatto pieno, quindi dovrai essere più egoista nel decidere cosa vale la pena completare e cosa può essere lasciato indietro.

